Würselen.

Im Rahmen der Reihe „Pius am Mittwoch“ ist eine sehenswerte Ausstellung eröffnet worden. Präsentiert werden unter dem Motto „Zeit für Mee(h)r“ im Pfarrheim an der Ahornstraße Acrylbilder der in Aachen geborenen und heute Auf der Weide mit ihrer Familie ansässigen Regina Beckers.