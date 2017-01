Alsdorf.

Knapp zehn Jahre ist es inzwischen her, dass der Orkan „Kyrill“ in NRW europaweit die schwersten Schäden angerichtet und 25 Millionen Bäume umgeknickt hat. Schwer getroffen wurde der Raum Aachen/Nordeifel mit 350.000 Kubikmetern Sturmholz. Nach Angaben der Bahn waren landesweit insgesamt rund 10.000 Zugfahrten ausgefallen. Im Nordkreis hatten die Wehren wie allerorts unzählige Einsätze – 127 in Alsdorf, 76 in Herzogenrath, 35 in Baesweiler –, verletzt wurde aber niemand.