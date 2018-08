Würselen - Würselner Seniorin von falschen Polizeibeamten betrogen

Würselen. Falsche Polizeibeamte haben eine Seniorin um einen hohen Geldbetrag gebracht. Über einen Zeitraum, der sich von Anfang bis Ende Juli erstreckte erschlichen sich die Kriminellen das Vertrauen der Würselnerin und zockten ihr einen sechsstelligen Bargeldbetrag ab.

Es ist immer die gleiche Masche: Unter dem Vorwand, dass man Hinweise auf eine bevorstehende Straftat zum Nachteil des Opfers habe, versuchen die Täter die Opfer zum Abheben von Bargeld bei der Bank oder zur Übergabe des im Haus gelagerten Bargeldes zu bewegen.

Eine Nummer mit den Endziffern 110 ruft auf dem Festnetztelefon an und schon verfällt man dem Glauben mit einem echten Polizisten zu reden, der einen anweist das Geld an einen zivilen oder gar uniformierten Kontaktmann zu geben.

Mit wie vielen Halsabschneidern die Frau es zu tun hatte, konnte die Polizei am Mittwochmorgen noch nicht bekanntgeben. Zumindest habe Kontakt zu einer Person vor Ort und einer am Telefon bestanden. Täterhinweise gebe es ebenfalls noch nicht, da die Ermittlungen zur Zeit noch nicht so weit fortgeschritten seien.