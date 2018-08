Würselen/Campagnatico - Würselener will mit Radtour nach Italien 100 Leben retten

Würselen/Campagnatico.

Das große Eselrennen in Campagnatico will Gerd Römer auf keinen Fall verpassen. Und das bedeutet, die kleine italienische Gemeinde bis zum 8. September erreichen zu müssen. Von Haaren aus. 1376 Kilometer ohne Motor, aber mit Schmackes in den Beinen. Römer fährt Rad. Wichtiger als die Esel sind dem 55-Jährigen allerdings die Spenden, die er mit dem Zweirad-Marathon für die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) sammelt.