Würselen.

Zahlreiche Winzer in Deutschland prognostizieren für das Jahr 2018 eine hervorragende Weinlese. Und so wie das Wetter über den zahlreichen Weinstöcken des Landes scheint, so war es beim Würselener Weinfest auch den Vertretern der Zunft und den zahlreichen Besuchern vergönnt, bei strahlendem Sonnenschein gemütlich die Weinangebote zu probieren und den zahlreichen musikalischen Highlights zuzuhören, die die Arbeitsgemeinschaft Handel, Handwerk, Gewerbe und Industrie Würselen (ARGE) auf die Bühne am Morlaixplatz brachte.