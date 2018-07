Würselen.

Besser Tauben in einem von ihnen akzeptierten Schlag betreut wissen als heimatlos auf Straßen, Wegen und auf Häusern in der Würselener Innenstadt: Nicht auszudenken, wenn der seit Jahren bewährte Anflugpunkt für freilebende Tauben hoch oben im Alten Rathaus an der Kaiserstraße angesichts der anstehenden Sanierung und des Umbaus dieses Kultur- und Begegnungszentrums ersatzlos wegfallen würde.