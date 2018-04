Würselen - Würselener Senioren machen sich für Kinder stark

Würselen. Im Keller des Amts für Altenarbeit der Städteregion Aachen, Mauerfeldchen 29, befindet sich ein kleines Reich, wo es nach Holz duftet, wo dienstags Bohrer surren und Sägen knarzen, wo fleißige Senioren werkeln und basteln.

Mit kleinen Reparaturen und dem Aufbau der Werkstatt hat die Würselener Seniorenwerkstatt (WSW) im Jahre 1998 angefangen. Seitdem treffen sich handwerklich talentierte Rentner unter Leitung des Vorsitzenden Josef Müller jeden Dienstag von 16 bis 20 Uhr dort, um anzupacken. Dort zeigt man, dass es Spaß macht, miteinander etwas zu tun sowie jahrelang erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzugeben. In den vergangenen 19 Jahren stellten sich die rüstigen Rentner immer in den Dienst von öffentlichen Einrichtungen – ehrenamtlich, wie sich versteht.

Zum Staunen sind die vielen Massivholzsachen im rappelvollen Ausstellungsraum: verschieden große Vogelhäuser und Nistkästen, Puppenwiegen, Insektenhotels, Laubsägearbeiten und vieles mehr. Das alles ist sehr erschwinglich, weil man nicht auf Profit aus ist. Unbezahlbar wären diese Produkte, würde man einen Stundenlohn, das hochwertige Material und die professionelle Machart zugrunde legen.

Die Seniorenwerkstatt hat seit ihrer Gründung allerlei Kunstvolles, aber auch Praktisches – überwiegend aus Holz – produziert und im Sinne des guten Zwecks verkauft. Neue Produkte werden erstmals beim Würselener Cityfest am Sonntag, 6. Mai, am Stand auf der Kaiserstraße präsentiert.

Als Dank für den hervorragenden Verkauf der hochwertigen Produkte in den letzten Jahren, möchten die WSW die Schwächsten der Gesellschaft, die Kindern der Stadt Würselen, am Erfolg teilhaben lassen. Schon 2014 übergab die WSW 2000 Euro an den Vorsitzenden Dr. Bernd Wenn von „Wir in Würselen“. Ziel war es damals, dass jedes Kind wenigstens eine warme Mahlzeit pro Tag erhält. In den vergangenen Jahren, 2016 und 2017, wurden alle 19 Kindergärten der Stadt mit je 250 Euro unterstützt: insgesamt 4750 Euro.

Auf Anregung von Achim Großmann und dem Jugendamt der Stadt Würselen fällt in diesem Jahr der Blick auf den Verein „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“. Die Seniorenwerkstatt will den Verein mit 2000 Euro fördern. 1990 hatten sich Eltern in Würselen zu einer Initiative zusammengeschlossen, um sich für die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder einzusetzen.

Andreas Plonka und seine Frau sowie weitere betroffene Eltern waren 1992 die Gründer von „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“, Ortsverein Würselen. Allen Gründern ging es damals darum, dass alle Kinder die Erfahrung machen, gemeinsam aufzuwachsen, gemeinsam in Kindergarten und Schule voneinander zu lernen und gemeinsam zu leben.

Die Forderung nach integrativen Gruppen in Kindertagesstätten in Würselen und im damaligen Kreisgebiet Aachen konnte mit Hilfe einiger Träger von Einrichtungen durchgesetzt werden und ist heute in Würselen und der Städteregion Aachen fast zur Normalität geworden.