Würselen.

Der Anbau am Obdachlosenheim an der Neustraße in Würselen ist endgültig vom Tisch. Der Sozialausschuss hat jetzt dem Stadtrat empfohlen, gemäß Vorschlag der Verwaltung im Zuge der Sanierung der Unterkunft das Gebäude durch Erhöhung des Kniestocks – das ist der Außenwandbereich zwischen oberster Geschossdecke und Dachneigung –, um eine Etage aufzustocken.