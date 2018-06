Würselen - Würselener Aquana richtet regionale Meisterschaft im Rennrutschen aus

Triathlon der Gesamtschule

Der Schultriathlon an der Gesamtschule Würselen findet am Mittwoch, 11. Juli, rund um das Aquana statt. Der sportliche Wettkampf erfolgt laut Schulleitung in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen als Ausdauerdreikampf und wird in direkter Abfolge bewältigt. Absolviert werden 100 Meter Schwimmen im Außenbecken des Aquanas, rund vier Kilometer Radfahren auf einer Wendepunktstrecke und zwar auf dem landwirtschaftlichen Weg vom Aquana Richtung Broichweiden und rund einen Kilometer Laufen (Rundstrecke) auf Feldwegen am Aquana.

Die Schüler können sich auf freiwilliger Basis für einen Einzelstart anmelden und absolvieren alle drei Disziplinen alleine. Überdies sich Staffelanmeldungen möglich. Eine Staffel besteht aus drei Teilnehmern, die je eine Einzeldisziplin absolvieren. Um den Wettbewerb attraktiver zu gestalten, erfolgt auch eine Klassenwertung. Die Rad-Wendepunktstrecke wird am Veranstaltungstag von 8 bis 15 Uhr komplett gesperrt.