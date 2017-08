Würselen wächst: „Kapellenfeldchen“ hat nur noch wenige Lücken

Würselen. Mit über 200 Grundstücken für Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser ist das Baugebiet „Kapellenfeldchen“ das größte in der Würselener Stadtgeschichte. Rund 750 Einwohner beherbergt das 85 000 Quadratmeter große Viertel, in das rund 100 Millionen Euro investiert worden sind.

Auf unserer Luftaufnahme ist gut zu erkennen, dass es nur noch wenige Baulücken gibt. Die Grünflächen am unteren rechten Bildrand zwischen Baugebiet und Dobacher Straße werden aus ökologischen Gründen nicht bebaut. Die städtische Grünfläche in der Mitte wurde in diesem Jahr mit „Bäumen des Jahres“ bepflanzt.

Über nur noch wenige Grünanlagen verfügt hingegen das Rhein-Maas Klinikum, das mit seinem Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des angebauten Bettentrakts am oberen rechten Bildrand zu sehen ist.