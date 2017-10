Alsdorf.

Franz-Josef Kochs ist Unternehmer, klar, und aus reinem Idealismus würde er keine Wohnungen für Flüchtlinge bauen. Aber er hat auch das Herz am rechten Fleck. Und als ihn die NRW Bank fragte, ob er nicht das Förderprogramm für Flüchtlingswohnungen in Anspruch nehmen wolle, musste er nicht lange überlegen. So erzählt er das, wenn er durch die schlüsselfertigen Räume an der Eschweiler Straße in Mariadorf geht.