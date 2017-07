Wildes Grün wuchert auf den Gehweg: Stadt Alsdorf muss einschreiten

Alsdorf. Nicht nur unschön, sondern auch eine Frage der Verkehrssicherungspflicht: Das Grün der Brachfläche gegenüber des Alsdorfer Cinetowers breitet sich über den Gehweg aus, was den CDU-Fraktionsvorsitzenden Franz Brandt zu der Anfrage im Stadtrat brachte, ob die Verwaltung nicht einschreiten müsse. Muss sie. Und das ist kein Einzelfall.

Wie der Erste Beigeordnete Ralf Kahlen und Bürgermeister Alfred Sonders sagten, gibt es mehrere Grundstücks- beziehungsweise Immobilieneigentümer, die recht zurückhaltend in der Pflege ihres Eigentums seien.

Nach mehreren Bitten und Ermahnungen bliebe der Stadt da nur noch eine Wahl: Grünschnitt vornehmen und diese Vorleistung dann per Gebührenbescheid in Rechnung stellen. Das allerletzte Mittel sei, vom Planungsrecht Gebrauch zu machen, sagte Sonders.

Das kann beispielsweise bedeuten, eine Brache in einen Parkplatz umzuwandeln. Im Fall des Gehwegs an der Hubertusstraße versprach Sonders, sofort den Bürgersteig freischneiden zu lassen. Für das Gelände hatte es vor Jahren einmal Pläne zur Errichtung einer Seniorenresidenz geben. Seitdem sich diese zerschlagen haben, gibt es keine neuen Pläne. Der Eigentümer wohnt in Unterfranken.