Antrag der UBL abgelehnt

Einkommensschwache Katzenhalter wollte die UBL in Herzogenrath unterstützen, per Möglichkeit einer zweckgebundenen sozialen Leistung für die Kastration oder per Streichung der Kastrationspflicht aus der Ordnungswidrigkeitenliste.

Ersteres hielten die übrigen Parteien im jüngsten Hauptausschuss für rechtlich fragwürdig. Und Letzterem wollten sie aus Tierschutzgründen nicht zustimmen.