Krönungsmesse und Chorsingen zum Fest

Die Feierlichkeiten: Am Samstag, 16. September, singen in der Abendmesse die Chöre der Pfarrei St. Johannes XXIII. zu Ehren des Hoengener Chores. Im Anschluss an diese Messe wird am Kriegerdenkmal einen Kranz niedergelegt.Anschließend findet im Pfarrheim ein Umtrunk statt.

Samstag, 24. September, findet um 10.30 Uhr das Hochamt mit der Krönungsmesse von W. A. Mozart statt. Nach der Messe lädt der Chor in die Gaststätte „Haus Aretz“ ein.