Würselen.

Heimatgeschichte pur – das kann man jetzt in einer Ausstellung erleben, die bis zum 30. Januar in der VR-Bank an der Kaiserstraße gezeigt wird. Die St.-Sebastianus Schützen-Gesellschaft Würselen 1624 präsentiert dort das wiedergefundene Königssilber der „Sankt-Hubertus-Bogenschützen-Gesellschaft Würselen Grevenberg 1887“.