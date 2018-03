Herzogenrath.

Der Titel auf den Einladungskarten zur großen Gruppenausstellung von 13 Künstlern im Forum für Kunst und Kultur Herzogenrath in der Euregio weckte schon großes Interesse: „Konkrete Positionen = Kalkül + Emotion“. Was die in Scharen herbeiströmenden Kunstfreunde dann vor Ort im Herzogenrather Bahnhof erwartete, wurde den großen Ansprüchen sehr gerecht.