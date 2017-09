Karten gibt es im Vorverkauf

Karten gibt es im Vorverkauf online, bei allen Mitgliedern des Vereins und bei folgen Vorverkaufsstellen: Schreibwaren Pfennings, Dorfstraße 2a unter Telefon 02405/85227 und Kaiserstraße 25-27 unter Telefon 02405/4795444 in Würselen und in Eschweiler im Salon Thomas, Rosenallee 15 unter Telefon 02403/22119. Für die Aufführungen in Stolberg kann man darüber hinaus in der Bücherstube am Rathaus, Rathausstraße 4 in Stolberg unter Telefon 02402/909084 Karten bekommen. Für den Herzogenrather Spielort gibt es außerdem Karten in der Buchhandlung Katterbach, Ferdinand-Schmetz-Platz 1-3 unter Telefon 02406/3579 und im Foyer der Herzogenrather Stadtverwaltung, Rathausplatz 1.