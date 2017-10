Welt-Polio-Tag: Mit Flaschendeckel gegen Kinderlähmung

Nordkreis. Sie liegen auf dem Küchentisch, am Arbeitsplatz, in der Umkleidekabine oder einfach achtlos weggeworfen auf der Straße – und wenn man hastig seine Trinkflasche verschließen muss, sind sie natürlich wie vom Erdboden verschluckt.

Gebrauchtwarenkaufhaus Patchwork, Kirchrather Straße 141-143, Merkstein. Soziokulturelles Zentrum Klösterchen, Dahlemer Straße, Herzogenrath. TreffART-Laden Grenzenlos, Kleik-straße 81, Herzogenrath. DORV-Laden, Pannesheider Straße 61, Herzogenrath. Recyclingbörse, Im Straßer Feld 12, Herzogenrath. Pfarre Sankt Josef, Josefstraße 6, Straß. Auch Schulen, Praxen und viele mehr haben Säcke aufgestellt, darunter zum Beispiel die Praxis für Physiotherapie Hambach an der Südstraße 179-181, Herzogenrath. Gesammelt werden Kunststoffdeckel und -verschlüsse von Ein- und Mehrweg-Getränkebehältern. Größere Deckel können nicht angenommen werden.

Grellbunte Verschlussdeckel von Plastikflaschen gehören zum Konsumalltag wie Brötchen oder Dosen-Ravioli. Ein reines „Wegwerf-Produkt“, dessen Nutzen so schnell versiegt wie der Inhalt der jeweiligen Getränkeflasche.

Dass trotz der in Europa penibel gehandhabten Mülltrennung Rohstoffe in den Abfallbergen verschwinden, hat einst eine Gruppe von Rotariern in Portugal nachdenklich gestimmt. 2013 stellten sie auf der Rotary International Convention den Kollegen ihre Grundidee vor: Kunststoffdeckel aus den wertvollen Rohstoffen Polyethylen oder Polypropylen werden gesammelt, gemahlen und weiterverkauft. Der Gewinn sollte wohltätigen Projekten zugute kommen.

Die portugiesische Idee verbreitete sich wie ein Lauffeuer, so dass bereits 2014 in Deutschland der Verein „Deckel drauf“ gegründet wurde. Mit dem Erlös der gesammelten Flaschenverschlüsse wird hierzulande das Rotary-Projekt „End Polio Now“ zur Ausrottung der Kinderlähmung unterstützt. Auch wenn die Erfolge in Europa auf der Hand liegen – Kinderlähmung ist hier fast zur Gänze besiegt – haben die Rotarier frühzeitig über den Tellerrand hinausgeblickt: Weltweit ist der Kampf gegen Polio noch lange nicht entschieden.

Auf Kooperationen mit lokalen Vereinen und gemeinnützigen Organisationen sind die deutschen Rotarier weiterhin angewiesen. Der Förderverein für Arbeit, Umwelt und Kultur in der Städteregion Aachen ist diesem Aufruf gefolgt. Seitdem ist in Herzogenrath und Umland die Sammelleidenschaft ausgebrochen. Wilfried Hammers, Vorsitzender des Fördervereins, war vom ersten Moment an Feuer und Flamme.

Nachdem der Sammelaufruf im Mai beim Frühlingsfest der Recyclingbörse Herzogenrath offiziell gestartet wurde, folgte indes eine erste „Katerstimmung“. Denn viele Außenstehende glaubten nicht an einen Erfolg, da die mindestens benötigte Masse an Flaschenverschlüssen unwirklich erschien. Für die Finanzierung einer einzigen Schluckimpfung gegen Polio müssen umgerechnet 500 Deckel gesammelt werden. Damit sich der Transport ins zentrale Sammellager für „Deckel drauf“ lohnt, müssen mindestens acht Kubikmeter Material zusammenkommen.

Profit für die eigene Arbeit springt für den Förderverein nicht heraus. Der Rotary-Club Aachen-Nordkreis stellte den Herzogenrathern ein kleines Budget für Werbung zur Verfügung. Dem Grundoptimismus von Hammers tat es keinen Abbruch, dass sich die Säcke an den ersten Abgabestellen unter anderem im Gebrauchtwarenkaufhaus „Patchwork“ anfangs nur schleppend füllten.

Mittlerweile hat die Sammelleidenschaft eine erstaunliche Eigendynamik entwickelt. Eltern stellen Säcke im Büro oder in der Kantine auf, Arztpraxen sowie Schulen sammeln in Eigeninitiative und die Messdiener der Pfarre Sankt Josef haben jüngst die Getränkemärkte im Umkreis „unsicher gemacht“. „Rund 300 000 Deckel haben wir bereits, und ich bin zuversichtlich, dass wir bis zum Jahreswechsel die halbe Million knacken können. Es ist ein tolles Zwischenfazit zum heutigen Welt-Polio-Tag“, erläuterte Hammers.

Eine zeitliche Begrenzung der Aktion gibt es laut Hammers nicht. Die ganze Million soll das nächste Ziel sein. Da der zu sammelnde Rohstoff „nachwachsend“ ist, wird für Nachschub noch lange gesorgt sein. Hammers stolz: „Das Ganze hat sich zu einem absoluten Selbstläufer entwickelt. Es freut mich sehr, dass mit vergleichsweise geringem Aufwand eine so große Sache angeschoben werden kann.“