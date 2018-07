Würselen - Weiterbildungskolleg attestiert Hochschulreife

Würselen. Am Weiterbildungskolleg der Städteregion Aachen wurden jetzt 28 Abiturienten von Matthias Herrmann, Vize-Kollegleiter, verabschiedet.

Die Absolventen haben in unterschiedlichen Bildungsgängen das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife erworben: am Kolleg mit Unterricht an fünf Wochentagen, im abendgymnasialen Bildungsgang mit Unterricht an fünf Abenden sowie im Studiengang abitur-online.nrw mit Unterricht an zwei Abenden und Distanzlernphasen.

Die 28 Abiturienten stammen aus den Städten der Städteregion Aachen sowie aus dem Raum Düren, Heinsberg, Geilenkirchen sowie der Voreifel.

Folgende Personen haben im Sommersemester 2018 das Abitur am Weiterbildungskolleg der Städteregion Aachen (WBK) erworben: Fahad Ayache, Julia Böhnisch, Federal Cicek, Julia Dückers, Norde Emamu, Helena Fardjudi, Maurice Kubik, Christian Lüttgens, Denis Mayer, Matthias Menzel, Nina Müller, Fenya Nagel, Isabell Schmitz, Svea Schumacher, Julia Stevens, Katharina Maria Tietjen, Monika Unterschütz, Christin Zimmermann.