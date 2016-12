Alsdorf.

Als ehemaliger Schüler von Jürgen Beckers am Heilig-Geist-Gymnasium (HGG) in Broich, sehe ich mir als Mitarbeiter unserer Zeitung Jürgen B. Hausmanns „Weihnachtsspecial“ an. Ich treffe am frühen Abend einen Mann wieder, den ich einerseits als Dompteur einer kleinen skurrilen Schülergruppe kenne, die sich einst freiwillig dazu entschlossen hatte, Altgriechisch zu lernen.