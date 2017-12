Würselen - Weihnachts-Wunschbaumaktion der K.O.T. St. Sebastian

Würselen. Jetzt beginnt auch wieder die Weihnachts-Wunschbaumaktion der Kleinen Offenen Tür (K.O.T.) St. Sebastian. Mit dieser Aktion soll Kindern, denen es nicht so gut geht, eine große Freude gemacht werden.

Daniela Peters, Leiterin der Jugendeinrichtung, beschreibt die Aktion: „Weihnachten naht. Das heißt: Gemeinsam mit der Familie eine wunderschöne Zeit zu verbringen. Alle Kinder können es kaum erwarten, dass das Christkind kommt und ihnen ihr Geschenk bringt. Doch nicht jedes Kind bekommt ein Geschenk, egal wie sehr es sich eins wünscht“.

Jetzt sind die „fleißigen Helfer“ des Christkinds gefragt: Jeder, der bei dieser schönen Aktion der K.O.T. mitmachen möchte, hat die Chance ein Kind glücklich zu machen. Wie das geht? Daniela Peters: „Ganz einfach. Sie müssen einfach nur einen Wunschstern von unserem Baum nehmen, einem Betreuer des Jugendtreffs Bescheid geben und dem Christkind den Wunsch des Kindes weitergeben. Wenn das Geschenk bei ihnen zu Hause abgegeben worden ist, dann bringen Sie dieses in den Jugendtreff“.

Die Kinder können sich in diesem Jahr zwei kleine oder ein größeres Geschenk wünschen. Am ersten Adventswochenende steht der Wunschbaum während des Weihnachtskunstmarkts wieder in der Kirche St Sebastian.

Abgegeben werden können die Geschenke am Dienstag, 5. Dezember, und Mittwoch, 6. Dezember, jeweils von 15 bis 19 Uhr in der K.O.T.

Am Samstag, 9. Dezember, findet schließlich von 14 bis 17 Uhr die große öffentliche und kostenlose Weihnachtsfeier statt, wo den Besuchern der Einrichtung wieder die Geschenke übergeben werden. Weitere Infos gibt es bei der K.O.T. unter Telefon 02405/92530.