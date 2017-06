Weidener Turnverein bietet Rehabilitationssport an

Würselen. Der Weidener Turnverein hat sein Breitensportangebot erweitert. Ab sofort bietet er Rehabilitationssport in Gruppen nach ärztlicher Verordnung an, und zwar in den Bereichen Orthopädie, Krebsnachsorge und Neurologie. Dieses Angebot ist mit entsprechender ärztlicher Verordnung für die Teilnehmer kostenlos.

Für die bereits bestehenden Gruppen im Bereich Neurologie dienstags und donnerstags jeweils um 16 Uhr im Seniorenzentrum Sankt Franziskus, Mauerfeldchen 19, wurde jetzt eine Kooperation mit der Einrichtung in einem kleinen Festakt „besiegelt“. Dienstags handelt es sich um eine Sitzgruppe, in der motorisch kognitives Kombinationstraining auf dem Übungsprogramm steht. Donnerstags trifft sich eine Schwerbehindertengruppe mit den Krankheitsbildern Demenz und Morbus Parkinson. Diese beiden Gruppen finden ganzjährig statt. Zu ihnen können sich auch Teilnehmer anmelden, die keine Heimbewohner sind. Der Zugang zu den Räumlichkeiten, in denen der Sport stattfindet, ist dort behindertengerecht.

Die Orthopädie-Sportgruppe für Rücken- und Beckenbodentraining trifft sich am Donnerstag um 20 Uhr in der kleinen Sporthalle am Heilig-Geist-Gymnasium in Broich, Broicher Straße 103. Da diese Gruppe nur außerhalb der Schulferien trainieren kann, beginnt dieser Kurs (leider) erst am 31. August. Im Vorfeld finden aber am 29. Juni sowie am 6. und 13. Juli Schnupperstunden statt.

Die Einrichtung einer vierten Gruppe dienstags um 14 Uhr im Anbau der Sporthalle an der Parkstraße befindet sich in der Planung. Auch dieser Kurs soll nach den Sommerferien starten. Er richtet sich an Teilnehmer, die es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr schaffen, auf dem Boden zu trainieren. Wie die ehrenamtliche Leiterin des Reha-Sports beim Weidener Turnverein, Übungsleiterin Helga Sturm, bei der Präsentation des Angebotes im Seniorenzentrum St. Franziskus ausführte, soll die vom Landessportbund vorgegebene Teilnehmerzahl nicht voll ausgeschöpft werden. Soll doch den Übungsleitern die Möglichkeit geboten werden, auf die Bedürfnisse der Teilnehmer intensiver eingehen zu können.

Bis jetzt verfügt der Verein über eine ausgebildete Übungsleiterin. Zwei befinden sich in der Ausbildung und sollen mit Helga Sturm schon bald ein Team bilden. Nach den ersten Übungsstunden zog die Übungsleiterin für die beiden Gruppen im Sankt Franziskus bei der Pressekonferenz ein positives Resümee: „Die Heimbewohnern sind glücklich. Sie werden wieder beweglicher. Sie überwinden beim Training den inneren Schweinehund.“ Beim Heimleiter Daniel Krückel bedankte sie sich für die bei der Kooperation gewährte Unterstützung. Der Präsident des Regiosportbundes Aachen, Günter Kuckelkorn: „Es ist eine tolle Sache, die auf den Weg gebracht worden ist, ein Vorzeigeprojekt für Vereine in allen Kommunen.“

Maßgeblich beteiligt am Abschluss der Kooperation war auch die Fachkraft des Regiosportbundes Aachen „Bewegt älter werden in NRW“, Matthias Vonderbank, den der stellvertretende Vorsitzende des Weidener Turnvereins, Hans-Josef Bülles, nicht minder herzlich begrüßte. Auch er brachte sich in die Vorbereitung der Kooperation ein.

Anmeldungen für die einzelnen Gruppen werden von der Übungsleiterin Helga Sturm, Telefon 02405/71244 oder unter www.tv-weiden.de entgegengenommen, für Gruppen, die in der Senioreneinrichtung stattfinden, auch bei der Heimleitung im Franziskus.