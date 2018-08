Würselen - „Weidener Sommer“ mit Angebot für Kinder

Würselen. Zum Ende der Sommerferien hat das Team vom „Weidener Sommer“ der katholischen Gemeinde St. Lucia noch einige interessante Veranstaltungen besonders für Kinder im Programm.

Am Donnerstag, 23. August, gibt es für die Kleinen im Alter von sechs bis zwölf Jahren unter dem Motto „Wir erkunden Aachen einmal anders!“ eine bunte Tour durch Aachen mit seinem Dom. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Pfarrheim St. Lucia, Rückkehr ist gegen 16 Uhr. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum Samstag, 18. August, gebeten. Ein Nähkurs für Kinder ab acht Jahren wird am Montag, 27. August, von 9 bis 13 Uhr im Pfarrheim Lucia-straße unter der Leitung von Sabine Sturm und Anja Krieger angeboten.

Genäht werden Stiftemäppchen, mitzubringen ist eine Stoffschere. Auch die eigene Nähmaschine darf gerne mitgebracht werden. Die Teilnehmerzahl ist ebenfalls begrenzt. Um Anmeldung wird bis zum Mittwoch, 22. August, gebeten. Anmeldungen bitte per E-Mail an die Adresse WeidenerSommer@web.de. Die Anmeldung kann auch formlos in den Briefkasten am Pfarrheim, Luciastraße 7, eingeworfen werden. Speziell Kindergarten- und Grundschulkinder sind für Dienstag, 28. August, eingeladen, von 9.30 bis 12.30 Uhr die Feuerwehr in Broichweiden kennenzulernen. Treffpunkt: 9.20 Uhr vor der Wache in der Eschweilerstraße.