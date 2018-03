Würselen.

Wechsel an der Spitze der Senioren Union (SU) Würselen: der bisherige Vorsitzende Harald Gerling kandidierte auf der gut besuchten Mitgliederversammlung in der „Klosterstube“ an der Klosterstraße nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden. Zu seinem Nachfolger wählten die 46 anwesenden CDU-Senioren Hans Peter Drabent.