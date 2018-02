Aachen - Wasserverband plant eine neue Werkstatt

Aachen.

Der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) baut eine verbandseigene Ausbildungswerkstatt auf dem Gelände der Kläranlage in der Soers an der Krefelder Straße. Seit 2011 werden die Auszubildenden in den Berufen Fachkraft für Abwassertechnik, Elektroniker für Betriebstechnik und Mechatroniker in Containern unterrichtet.