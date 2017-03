Baesweiler.

Bei Bauarbeiten an der Aachener Straße in Baesweiler ist am Freitagmittag eine Wasserleitung getroffen worden. Das bestätigte der Energie- und Wasserversorger Enwor auf Nachfrage. „Wir waren das nicht, arbeiten aber auf Hochtouren an der Schadensbehebung“, sagte Wolfgang Fischer von der Pressestelle.