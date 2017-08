Baesweiler.

Straßenwahlkampf ist kein Zuckerschlecken. Es regnet hartnäckig. Eine Handvoll Sozialdemokraten schart sich in einem Wahlkreis im Westen von Baesweiler um einen Stehtisch mit rotem Schirm. Sie warten auf Bundestagskandidatin Claudia Moll aus Eschweiler. In kleinen Gruppen soll es von der Ecke Feld-/Ringstraße losgehen, um an den Türen zu schellen und mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen.