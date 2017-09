Votum für freies Parken für E-Autos

Alsdorf. Einstimmig hat sich der Stadtentwicklungsausschuss dafür ausgesprochen, Haltern von Elektroautos mit E-Kennzeichen in Alsdorf kostenloses Parken auf öffentlichen Stellplätzen zu ermöglichen.

Mehr zum Thema

Mit einem positiven Votum des Rates und Änderung der Gebührenordnung wäre das dann Fakt. CDU-Fraktionsvorsitzender Franz Brandt hakte routinemäßig nach, ob das vom Kämmerer abgesegnet sei. Die Technische Beigeordnete Susanne Lo Cicero-Marenberg bejahte dies.

Außerdem wollte Brandt wissen, wie es in dem Fall um die Zwei-Euro-Park-Gebühr am Tierpark bestellt sei. Zum Hintergrund: Der Eintritt in den Tierpark ist frei, der Park finanziert sich aber zum Teil aus den Parkplatzeinnahmen. Lo Cicero-Marenberg erklärte, dass es sich um keinen öffentlichen, sondern der Foga zugeordneten Parkplatz handele. Die Alsdorfer Freizeitobjekte GmbH (Foga) betreibt den Tierpark.

Für kurze Erheiterung sorgte die Frage von Johann-Josef Kuntz (Grüne), ob er als E-Auto-Halter befangen sei. Nach kurzem Hin und Her entschied die Verwaltung, dass eine Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe noch keine Befangenheit ausmache. Sonst dürften auch keine Ausschussmitglieder mit Kindern über Kita-Gebühren abstimmen.