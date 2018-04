Baesweiler - Vortrag von Margret Nußbaum: Ist der Mensch ein „Lesewesen“?

Baesweiler. Unsere Vorfahren: Der römische Geschichtsschreiber Tacitus nannte sie Barbaren. Wer konnte vor 2000 Jahren ahnen, dass die Deutschen einmal als das Volk der Dichter und Denker in die Geschichte eingehen sollten?

Am Dienstag, 24. April, einen Tag nach dem Welttag des Buches, lädt Margret Nußbaum um 20 Uhr in die Scheune der Burg Baesweiler, Burgstraße 16, zu Geschichten rund ums Lesen ein. Sie erzählt von der Lust am Schmökern.

Von Bücherwürmern, die sammeln und horten, bis ganze Regalwände unter der Last der Werke zusammenbrechen. Von Büchereien und Bibliotheken. Sie spricht über die positiven Auswirkungen des Lesens nicht nur auf unser Gehirn.

Und sie widmet sich Fragen wie: Ist das Kulturgut Lesen vom Aussterben bedroht? Macht die zunehmende Digitalisierung Bücher demnächst überflüssig? Die Baesweiler Autorin nimmt ihre Zuhörer mit auf eine Reise in die Epochen der Literatur.

Sie plaudert über berühmte und weniger bekannte Werke, über Schriftsteller und ihre Eigenarten, über die großen und kleinen Helden der Weltliteratur. Sie macht einen Exkurs zu Stilblüten und Sprichwörtern, die wir alle kennen, deren Bedeutungen und Herkunft uns aber völlig fremd sind.

Eintrittskarten zum Preis von 5 Euro sind in der Stadtbücherei, Burgstraße 16, bei der Buchhandlung Wild, Kirchstraße 52, sowie an der Abendkasse erhältlich.