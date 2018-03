Nodkreis - Vorhang auf für Pipi Langstrumpf

Nodkreis.

Die Kindertheaterreihe der Städteregion Aachen macht erneut Station in Baesweiler und Herzogenrath. Das Mühlheimer Figurentheater Wodo Puppenspiel zeigt am Donnerstag, 22. März, um 16.30 Uhr in der alten Scheune im Kulturzentrum der Burg Baesweiler, Burgstraße 16, das Marionettenspiel „Pipi Langstrumpf“.