Vorhang auf für die beliebte Baesweiler Kindertheaterreihe

Baesweiler. Neues Jahr, neues Programm: Die beliebte Baesweiler Kindertheaterreihe des Amtes für Kinder, Jugend und Familienberatung der Städteregion Aachen geht jetzt in eine neue Spielzeit. Mit diesem Kulturangebot wollen die Veranstalter Kinder ab vier Jahren an das Medium Theater heranführen.

Wie in den Vorjahren wurden dazu wieder sieben Produktionen mit einer bunten Mischung aus professionellem Schauspiel, Figurentheater, Musik sowie Mitmach- und Bewegungsaktionen zusammengestellt. Den Anfang macht am Donnerstag, 26. Januar, Beatrice Hutter aus Burgschwalbach mit „Poly Popcorn Zirkuskind“, einem schwindelfreien Artistenabenteuer. Beginn ist um 16.30 Uhr im Kulturzentrum Burg Baesweiler.

„Wir zählen bei unseren Aufführungen fast immer mehr als 100 große und kleine Besucher“, sagt Claudia Vaaßen vom Jugendamt. „Bei den Weihnachtsstücken gibt es zudem immer zwei Zusatzveranstaltungen für Kindergärten und Grundschulen. Die Resonanz beweist, dass wir mit dem Angebot und unserer Auswahl an Kindertheaterstücken richtig liegen.“

Die Auswahl der Produktionen erfolgt grundsätzlich Mitte des Jahres zusammen mit dem Jugendamt der Stadt Herzogenrath, das sich zusammen mit dem Kulturverein Peperoni e.V. ebenfalls an der Theaterreihe beteiligt. Jugendpfleger Ralf Pauli betont, dass sich diese Kooperation über viele Jahre bewährt hat und man zusammen über einen großen Erfahrungsschatz in Sachen Kindertheater verfügt: „Wir wissen um die Qualität vieler Theatergruppen, was bei einer jährlich neuen Auswahl von großem Vorteil ist. Schließlich ist das Angebot auf dem Markt sehr groß und gut, aber nicht alles passt in ein Gesamtprogramm hinein.“

Programmhefte liegen aus

So kommt es, dass sich in diesem Jahr mit Beatrice Hutter aus Burgschwalbach, dem „Theater Don Kidschote“ aus Münster, dem „Figurentheater Marmelock“ aus Hannover oder dem „Luna Theater“ aus Beulich wieder bekannte und sehr beliebte Produktionen im Programm finden. Auch ein lokales Theater ist wieder dabei: Nach dem „Phosphor Theater“ aus Aachen im vergangenen Jahr sind nun „Die Mimosen“ aus Düren dabei.

Das Programmheft zur kompletten Theaterreihe wurde unter anderem an Kindergärten und Grundschulen verschickt und liegt auch in den Rathäusern aus. Es ist zudem kostenlos bei Claudia Vaaßen erhältlich (Telefon 0241/5198-2556) und auf der Internetseite der Städteregion Aachen abrufbar (www.staedteregion-aachen.de/jugendamt, im Bereich Jugendarbeit). Der Eintrittspreis für Tagesbesucher beträgt vier Euro pro Person. Bei Claudia Vaaßen sind Einzelabonnements für 19,50 Euro und Familienabonnements für 42,50 Euro erhältlich.