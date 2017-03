Baesweiler.

Sich das Bierchen oder die Pralinen am Feierabend verkneifen, vom Auto aufs Fahrrad umsteigen: Viele nehmen die Fastenzeit zum Anlass, auf die eine oder andere Annehmlichkeit zu verzichten. Pastor Ferdi Bruckes von der Pfarrgemeinde St. Marien in Baesweiler legt fast alle Wege mit dem Rad zurück – aber nicht nur in der vorösterlichen Zeit.