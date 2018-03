Nordkreis - Vor allem weniger Wohnungseinbrüche im Nordkreis

Tödliches Ende einer Beziehungskrise

Untergetaucht ist Hafizullah Safi (45), der dringend tatverdächtig ist, am 1. Dezember 2017 seine 40-jährige Ehefrau im Umfeld des Herzogenrather Weihers ermordet zu haben. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass er sich noch in der Region aufhalte. Da er mit internationalem Haftbefehl gesucht werde, könne er sich auch nirgendwo mehr offiziell als asylsuchend melden.

Die Ehefrau habe sich – auch aufgrund von Gewaltexzessen in der Ehe – von Safi trennen wollen. Soweit bekannt ist, hatten sich die beiden freitags in einem Restaurant am Weiher verabredet. Am folgenden Morgen wurde die Leiche der Frau gefunden.