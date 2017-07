Von Rauch und Feuer: Shisha-Qualm löst Großeinsatz aus

Würselen. Wo Rauch ist, da ist auch Feuer – so zumindest der Volksmund. Dass auf altgediente Sprichwörter auch nicht immer Verlass ist, musste die Freiwillige Feuerwehr Würselen am Montagabend erfahren.

Die war gegen 22.15 Uhr von einem Anrufer dahingehend alarmiert worden, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Sebastianusstraße ein Brand ausgebrochen sei. Das Indiz: Dichter Rauch in einer der Wohnungen.

Aufgrund der Anzahl der Bewohner des Hauses und der Uhrzeit sei man von einem hohen Gefährdungsgrad ausgegangen, sagte Feuerwehrsprecher Ralf Jüsgens gegenüber unserer Zeitung. Und so rückten zwei Löschzüge, Notarzt, Rettungswagen und Polizei aus – insgesamt 40 Einsatzkräfte waren beteiligt.

Am Ort des Geschehens angekommen, machten sich die Wehrleute unter Atemschutz zur Erkundung des Gebäudes auf. In der betreffenden Wohnung fand sich dann zwar tatsächlich sehr viel Rauch – aber kein Feuer, wenn man von der glühenden Kohle einer Wasserpfeife absieht.

Deren Betrieb hatte die Wohnung in so dichten Rauch gehüllt, dass ein Anwohner mit dem schlimmsten gerechnet und schließlich den Notruf gewählt hatte.