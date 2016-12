Voller Erfolg bei Bildungsprojekten in Burkina Faso

Würselen. Dass sinnvolle Hilfe zur Selbsthilfe in dem westafrikanischen Land Burkina Faso nicht immer viel Geld kosten muss, das belegt ein von der Freundschaftsgesellschaft Réo betreutes Solarprojekt.

Über Video-Telefonate hält der pensionierte ehemalige Lehrer am Städtischen Gymnasium, Bernd Wiesemann, enge Fach-Kontakte zu Daniel Bouda, einem Spezialisten mit Solarfirma in der Würselener Partnerschaft. Dadurch erhält Wiesemann Einblicke in Planung, Materialbedarf, Kosten und Ausführung möglicher Projekte.

Daniel Bouda, der in Réo die Schüler von zwei Gymnasien sowohl theoretisch und praktisch in Physik unterrichtet, kauft vor Ort mit Würselener Spendengeldern das Werkzeug, die Panels, die Batterien, die Messgeräte und die Wechselrichter. Die gemeinsam aufgebauten Musteranlagen in den Räumen der Schule bleiben dauerhaft installiert und genutzt.

Wissen erfolgreich weitergeben

Bisher konnten drei Systeme gemeinsam realisiert werden. Die Physiklehrer geben das in Schulungen gewonnene Wissen mit Experimentiermaterial weiter. Sie lernen dabei, wie Strom und Wärme aus der reichlich vorhandenen Sonnenenergie gewonnen werden kann.

Bernd Wiesemann freut sich, dass die Rückmeldungen mit dem einheimischen Spezialisten schnell und reibungslos funktionieren. Über Smartphones werden offene Fragen abgeklärt sowie Fotos zur Ansicht und Schaltpläne verschickt. Wodurch die geknüpften Bande der Freundschaft nur noch vertieft werden.

Keine Frage, dass diese Form der Projektarbeit in Westafrika dankbar angenommen wird. Es sei auch in Bezug auf handwerkliche Existenzgründungen anwendbar, versichert Wiesemann. Seit Dezember 2015 wurde das bemerkenswerte Schulprojekt mit insgesamt 5062 Euro aus Würselen finanziert.

Projekte zum Schutz von Mädchen

Auch das Projekt „Kampf gegen frühe ungewollte Schwangerschaft“ läuft ebenso kostenmäßig überschaubar, aber doch äußerst wirksam. Bei einer Untersuchung in Réo, die die Würselener Freundschaftsgesellschaft in Auftrag gegeben hatte, wurde festgestellt, dass bei Schülerinnen große Unkenntnis über den eigenen Körper vorherrscht. Es kamen in der afrikanischen Stadt circa 80 frühe Schwangerschaften unter jungen Mädchen vor. Große Armut, elterliche Versäumnisse, fehlende Beratungsangebote, aber auch Vergewaltigungen führen bei ihnen oft zu ungewollten Schwangerschaften, manchmal auch mit Todesfolge.

Die ungewollten frühen Schwangerschaften verändern dramatisch das Leben dieser Mädchen, insbesondere deren Entwicklungschancen. Mit praxisnahen Vorträgen und alltagsbezogenen Theateraufführungen wird nun in Réo nicht nur Aufklärung betrieben. Die Mädchen lernen auch, sich bei sexueller Belästigung zu wehren und sich vor HIV-Infektionen zu schützen.

Mindestens 20 Jugendliche pro Schule sind an den zwölf Schulen in der 70.000 Einwohner zählenden Kommune darauf trainiert, das Gelernte an die zahlreichen Schülerinnen und Schüler umfassend weiter zu geben. Radioprogramme mit Schülern, Eltern und dem Ministerium für Frauen wurden zum Thema produziert und veröffentlicht.

Weit über 4000 Euro gespendet

Seit einem Jahr fördert die Würselener Gesellschaft dieses Projekt. Zu seiner Finanzierung stellte sie bisher 4410 Euro zur Verfügung. Der Vorsitzende der Freundschaftsgesellschaft Burkina Faso/Réo, Bürgermeister Arno Nelles, dankt der Würselener Bevölkerung für die vielfältig gewährte Unterstützung.

Er hofft auch im neuen Jahr darauf. Wer mehr über die Städtepartnerschaft Würselen-Réo erfahren möchte, ist herzlich zum Neujahrsspaziergang durch den Würselener Wald am Sonntag, 29. Januar, eingeladen. Mehr Infos gibt es auch im Netz unter www.wuerselen-reo.de.