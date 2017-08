Herzogenrath.

Schön ist es für den Hundehalter, seinen Vierbeiner auch mal laufen zu lassen – und das mitten in der Stadt. Und für den Hund ist es schön, es einmal laufen zu lassen, ohne dass sofort Herrchen oder Frauchen mit diesem komischen Plastikbeutel hinter ihm die Wurst abräumt. Eine solche Oase des Laufenlassens gab es bis vor kurzem in Merkstein in unmittelbarer Nachbarschaft zum neugestalteten Volkspark.