Alsdorf.

Die Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Alsdorf trägt Trauer: Am vergangenen Wochenende ist der ehemalige Schulleiter Volker Klüppel im Alter von 70 Jahren plötzlich gestorben. Am Montagmorgen hat die Schule eine Schweigeminute eingelegt, neben der Tür zum Sekretariat steht ein Tisch mit einem Kondolenzbuch.