Würselen.

Wenn Heinz Giron an seine Volieren herantritt, flattern ihm seine sonst scheuen Vögel schon erwartungsvoll entgegen. „Ich verbringe zur Zuchtzeit – also ab Mitte März – jeden Tag drei bis vier Stunden täglich hier draußen. Die Tiere sind sehr an mich gewöhnt“, erzählt der Hobbyvogelzüchter.