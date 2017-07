Vielfältiges Programm: Lions starten Sommersport Letzte Aktualisierung: 31. Juli 2017, 15:32 Uhr

Würselen. Der „Sommersport in Würselen“ – veranstaltet vom Lions-Hilfswerk Würselen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Würselen – startet Montag, 14. August, wie immer auf dem sogenannten „Gummiplatz“, dem Sportgelände an der ehemaligen Hauptschule/neuen Gesamtschule an der Lehnstraße.