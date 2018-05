Viele freudige Gesichter bei der Spendenausschüttung Letzte Aktualisierung: 24. Mai 2018, 13:04 Uhr

Würselen. So viele freudestrahlende Vereinsvorsitzende und Ehrenamtliche verschiedener Institutionen hat man selten an einem Platz. Einmal jährlich sorgt allerdings die Sparkasse jeweils in den Niederlassungen für ein solches Highlight und zwar immer dann, wenn es um die Spendenausschüttung aus der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ geht.