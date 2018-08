Würselen - Viel Aufhebens um eine zweite Bake in Bardenberg

Würselen.

Anna und Wilhelm Müller kämpfen gegen Windmühlen, so zumindest erscheint es ihnen. Dabei wollen sie nur einigermaßen sicher ihr Hofgrundstück verlassen können. Ohne Gefahr zu laufen, von dicht vorbeifahrenden Autos erfasst zu werden. Ein rotweißes Stück Blech an einem Alu-Pfosten ist alles, was sie sich dazu wünschen. Doch was sich so einfach anhört, hat sich längst zum Rechtsstreit entwickelt.