Würselen - VfR Würselen weist Kritik der Stadt nach Platzumbenennung zurück

Würselen.

Am Eingang zum Fußballplatz Drischfeld hat der VfR Würselen vor Monaten ein Schild aufgehängt. Dort steht in großen Lettern „Willkommen in der Screwfix Arena“. Bürgermeister Arno Nelles (SPD) hatte diese und andere Werbung auf Hinweis des Stadtsportverbandsvorsitzenden Günter Kuckelkorn gerügt und Mitte März den Verein schriftlich angewiesen, diese Umbenennung und Hinweise im Internet zu entfernen, da nur der Stadtrat über eine Umbenennung entscheiden kann. Bisher geschah nichts.