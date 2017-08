Würselen.

Obwohl das Wetter an zwei Wettkampftagen nasskalte Kapriolen schlug, wurde die Stadtmeisterschaft im Fußball programmgemäß abgewickelt. Als am Finaltag die Sonne schien und sich auch die Zuschauer zahlreich auf dem Sportplatz einstellten, war die Welt erst recht wieder in Ordnung.