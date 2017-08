VfR Linden-Neusen feiert 70-jähriges Bestehen

Würselen. Im kleinen Rahmen begeht der VfR Linden-Neusen am Samstag, 19. August, sein 70-jähriges Bestehen. Gestartet wird mit Freundschaftsspielen der beiden Senioren-Mannschaften.

Ab 15.30 Uhr bestreitet die zweite Mannschaft ein „Match“ gegen die Zweitvertretung von Teutonia Weiden. Die beiden Mannschaften spielen in verschiedenen Staffeln in der Kreisliga C. Im Jubiläumsjahr ist der „Zweiten“ nach der Relegation der Aufstieg gelungen. Ab 17.30 Uhr tritt die erste Mannschaft als B-Ligist des Fußballkreises Aachen in einem Freundschaftsspiel gegen den A-Ligisten Schwarz Weiß Titz aus dem Fußballkreis Düren an.

Dem Gast aus Titz gelang in diesem Jahr der souveräne Aufstieg. Ab 20 Uhr werden dann als Höhepunkt des Jubiläums im Vereinsheim am Sportplatz verdiente Mitglieder geehrt.