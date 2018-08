Würselen - Verzögerung bei Sanierungsarbeiten an der Parkpalette Neuhauser Straße

Würselen. Die derzeit laufenden Sanierungsarbeiten an der Parkpalette Neuhauser Straße werden sich um etwa einen Monat verzögern. Wie berichtet, begann die Stadt Würselen kurz nach der Sommerkirmes mit den dringend erforderlichen Sanierungsarbeiten und ging dabei zunächst davon aus, dass diese gegen Ende September bis Anfang Oktober abgeschlossen werden könnten.

Mit dem Nutzer des Unterdecks wurde indes vereinbart, dass über die Dauer von drei Monaten dieses für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, so dass der ausfallende öffentliche Parkraum dort bis dato teilweise kompensiert werden konnte.

Schrankenbetrieb ab 1. September

Nun besteht der Mieter des Unterdecks jedoch wieder auf seine eigene Nutzung, so dass dieses vom 1. September an nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Ein Schrankenbetrieb wird ab dann wieder eingerichtet.

Wie schon Anfang Juni berichtet, stehen weitere, zusätzliche Parkflächen in der Innenstadt in der Kaiserstraße auf dem „Singer“-Gelände und in der Bahnhofstraße zur Verfügung.

Über die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Parkpalette Neuhauser Straße und der dann wieder zur Verfügung stehenden dortigen Parkflächen wird die Stadt Würselen gesondert informieren.