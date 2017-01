Herzogenrath.

Die Mitglieder der DJK Jung Siegfried Herzogenrath sind stolz auf ihre 3 x 800-Meter-Staffel, die in der Besetzung mit Christiane Meer, Heike Herma und Astrid Schoenen, bei den Deutschen Meisterschaften in Zella-Mehlis, den Titel in der AK W40/45 gewannen.