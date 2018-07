Die erste Pflegestation der gesamten Diözese

Am 1. Oktober 1973 wurde die Caritaspflegestation Alsdorf-Baesweiler gegründet, feiert in diesem Jahr also 45-jähriges Bestehen. Sie versorgt Patienten in den Kommunen Alsdorf und Baesweiler.

Die Alsdorfer Station ist nicht nur die älteste in der gesamten Diözese, sie ist außerdem die einzige in pfarrlicher Trägerschaft – alle anderen werden unter dem Dach des Caritasverbands geführt. „Das ist ein Erbe meines Vorgängers Pastor Werner Buchholz“, sagt Pfarrer Konrad Dreeßen. Buchholz habe die Pflegestation Anfang der 70er Jahre aus der Taufe gehoben und seinem Nachfolger mit auf den Weg gegeben, nach Möglichkeit Träger der Pflegestation zu bleiben.