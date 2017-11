Vermeintliche Energieberater schwatzen überteuerte Verträge auf Letzte Aktualisierung: 12. November 2017, 17:08 Uhr

Alsdorf. Vor Firmen, die überteuerte und teils unnötige energetische Sanierungen oder Energieausweise an der Haustür verkaufen, warnt die Verbraucherzentrale in Alsdorf. In der Beratungsstelle habe es zuletzt vermehrt Anfragen und Beschwerden hierzu gegeben.