Alsdorf/Würselen.

Verkehrsteilnehmer und Anlieger der Strecke in Alsdorf und Würselen müssen sich am Sonntag auf Einschränkungen einrichten. Eins der weltweit größten Sportereignisse erreicht dann die Region. Die „Tour de France“ wird mit 198 Stars der Radfahrszene am Sonntag, 2. Juli, die beiden Kommunen im Nordkreis passieren.