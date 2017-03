Verkaufsoffener Sonntag: Bürgermeister akzeptieren Verbot

Herzogenrath/Imgenbroich. Nachdem das Verwaltungsgericht Aachen auf Antrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Dienstag den verkaufsoffenen Sonntag am 2. April gekippt hatte, sehen die Bürgermeister der betroffenen Städte Herzogenrath und Monschau, Christoph von den Driesch und Margareta Ritter, keine Chance, gegen die Entscheidung vorzugehen.

Mehr zum Thema

„Nach einer ersten Prüfung sehen wir keine Möglichkeit, gegen die uns erwirkten Beschlüsse ernsthaft vorzugehen und müssen diese nun mit großem Bedauern hinnehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Herzogenrath.

Außerdem kritisierten sie das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium, weil Ihnen offenbar nötige Vorgaben für die Antragsstellung fehlen: „Bereits im letzten Jahr sollte durch das Landeswirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Städte- und Gemeindebund NRW eine praktische Handlungsempfehlung für die Kommunen erarbeitet werden, die uns bei der Erstellung rechtssicherer Verordnungen Hilfestellung geben sollte und mit der wir schnell und unbürokratisch Anträge für geplante Sonntagsöffnungen gestellt werden können. Eine solche Empfehlung wurde uns bis heute nicht an die Hand gegeben. Hier sehen wir den Landeswirtschaftsminister klar in der Pflicht, seine angekündigte Unterstützung in die Tat umzusetzen, damit wir künftig rechtssicher agieren können!“